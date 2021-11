ASSE : un milliardaire pour relancer la vente ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

C’était la sinistrose à Saint-Etienne après l’annonce en début d’après-midi que la vente de l’ASSE était reportée en raison de l’absence d’offre satisfaisante. Sur les réseaux sociaux, et même dans les médias, on moquait Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, qui réclameraient trop d’argent pour un club avant-dernier du classement de Ligue 1 malgré ses deux victoires consécutives en Ligue 1.

Mais la lecture de L’Equipe de mercredi devrait redonner du baume au coeur des supporters des Verts. En effet, on y apprend qu’un milliardaire présent dans le classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales aurait fait part, via une lettre d’intention, de sa volonté de racheter le club. Et que le processus de vente pourrait « rapidement franchir les étapes ». Un rebondissement qu’on n’attendait plus dans le Forez !