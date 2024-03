ASSE : un mini Mbappé pousse chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si le centre de formation de l’ASSE nous a davantage habitué à sortir du milieu défensif ou des défenseurs ces dernières saisons, le club ligérien tient sans doute enfin sa « pépite » offensive avec Djylian N’Guessan (15 ans).

Les chiffres fous de Djylian N’Guessan

Déjà membre de l’équipe de France U16 où il est l’un des éléments-clés et sort d’un triplé contre le Japon (5-1), N’Guessan affiche des statistiques absolument folles cette saison (28 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues). Statistiques qui pourraient pousser Olivier Dall’Oglio et la direction à regarder de plus près le phénomène.

S’il n’est pas prévu pour l’instant que Djylian N’Guessan, qui n’a pas encore joué en National 3 avec la réserve, ne grille les étapes alors que l’objectif immédiat des Verts est de remonter en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne tient sans doute son prochain gros joueur « monétisable » après le vice-champion du Monde Mathis Amougou (18 ans, 2 apparitions cette saison avec les pros).

L’Equipe de France U16 🇫🇷 s’est imposée contre le Japon 🇯🇵 en amical sur le score de 5-1. 💪



À noter le triplé en 46 minutes de la pépite Djylian N’Guessan (15 ans, ASSE) .



Il a des statistiques très impressionnantes cette saison 🤯



👉 14 buts avec les U17Nat en 9 matchs

— Footballogue (@Footballogue) March 4, 2024

