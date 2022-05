ASSE : un miracle en passe de se produire contre Nice ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il n'est donc pas qu'en matière de mercato qu'il faut se méfier. Au sujet des analyses médicales de certains journaux, également. Ainsi, l'Equipe et RMC qui assuraient il y a quelques semaines, lors de sa blessure, que le défenseur de l'ASSE, Balaye Sacko, ne rejouerait plus de la saison, en sont pour leurs frais.

Car non seulement le joueur, qui a tant manqué à la fiable défense des Verts, a retrouvé les terrains de l'Etrat depuis plusieurs jours, mais il a également réintégré l'entraînement collectif. C'est ce que nous apprend le site officiel du club : "Profitant du décalage de la rencontre, les Verts préparent avec assiduité et sérieux leur déplacement à Nice (mercredi 19h). Ce vendredi matin, Romain Hamouma, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Aïmen Moueffek ont participé, avec précaution, à la séance collective."

Précision, si Crivelli, Hamouma et Sacko pourraient, sait-on jamais, être dans le groupe pour le déplacement à Nice mercredi prochain, ce ne sera pas le cas de Wahbi Khazri, le Tunisien étant suspendu.

Pour résumer En raison de la finale de Coupe de France demain soir, entre le FC Nantes et l'OGC Nice, l'ASSE n'affrontera le club azuréen que mercredi prochain. Ce qui, sait-on jamais, pourrait permettre à certains joueurs d'effectuer leurs retours. Dont un qui ne devait plus rejouer...

