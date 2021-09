ASSE : un mythique buteur des Verts donne une petite leçon aux attaquants

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

Hervé Revelli fait la morale aux attaquants de l’ASSE. Le meilleur buteur de l’histoire de l’ASSE s’est confié dans un entretien au Progrès. Il a notamment livré son analyse sur le poste d’attaquant à l’ASSE et semble en avoir des excuses.

« Le soi-disant syndrome du buteur à l'ASSE à cause de la pression, je n'y crois pas, c'est du pipeau. Le public, c'est l'adrénaline, ce qui te pousse à te sublimer. Buteur, c'est quelque chose que l'on ne peut qualifier que dans la durée. Un vrai buteur, il reste deux matches maximum sans marquer. Cela m'arrivait parfois mais je savais que la troisième fois serait la bonne et je faisais tout pour forcer le destin. Il y a toujours eu de la pression, mais pas plus aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, les gars sont payés des fortunes, ne marquent pas mais les coaches n'osent pas les sortir parce qu'ils ont été recrutés très chers. » Le message est passé. Reste à savoir si Ignacio Ramirez, nouveau buteur des Verts, parviendra à briser cette « malédiction ».