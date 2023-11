ASSE : un nouveau coup de pouce de taille pour les Verts à Auxerre ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

21. C’est le nombre de montants touchés par les joueurs de l’AJ Auxerre depuis le début de l’année 2023. « Pourtant les poteaux ne sont plus carrés, a ironisé Christophe Pélissier sur Poteaux Carrés. C’est vrai qu’on n’a pas trop de réussite. Ça ne se joue pas à grand-chose. Je ne sais pas si c'est une malédiction, il faut espérer que le ballon passe cinq centimètres plus à l’intérieur pour que ça rentre maintenant. » L’ASSE pourrait profiter d’un autre coup de pouce indépendant de sa volonté, samedi au stade de l’Abbé-Deschamps (19h) : la récupération physique. Battue lundi à Guingamp (1-2), l’AJA au en effet deux journées en moins par rapport aux Verts.

L'ASSE a deux jours de récupération en plus

« C’est vrai qu’on va à notre tour jouer le samedi après avoir joué lundi. Sachant que nous on a joué à Guingamp lundi, on est rentré dans la nuit donc le moindre temps de récupération se fait sans doute un petit peu plus sentir, a poursuivi Pélissier. C’est dommageable mais c’est pour tout le monde pareil, il faut s’adapter à la télé. Avec le staff on réfléchit sur le onze qu’on va aligner contre les Verts, on prendra la décision sur les joueurs concernés la veille du match. On espère avoir les forces nécessaires pour gagner samedi. »

