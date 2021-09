ASSE : un nouveau détail de poids émerge dans le processus de vente

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Le processus de vente de l’ASSE est bel et bien enclenché. Roland Romeyer en a dit plus sur le sujet pas plus tard que ce mardi. « J’espère qu’on trouvera le successeur adéquat assez rapidement, c’est-à-dire quelqu’un qui a les valeurs de l’ASSE et qui pourra l’aider financièrement afin d’aller titiller les cinq à six premières places. On va y arriver, à un moment ou un autre, c’est sûr. Et le changement ne pourra qu’être bénéfique si le candidat répond à nos critères », a-t-il affirmé dans Le Progrès.

Si le quotidien régional a confirmé qu’Olivier Markarian serait à la tête d’un projet de reprise réunissant une banque luxembourgeoise et des actionnaires locaux, Gaël Perdriau s’est greffé à la grappe de personnalités qui pourraient avoir leur mot à dire dans ce dossier d’envergure. Tout en discrétion.

« J'ai un œil attentif là-dessus car l'ASSE c'est Saint-Étienne, c'est très lié, a déclaré le maire de la ville stéphanoise. Je suis attentivement mais en tant que spectateur car la décision revient aux dirigeants et je n'en sais pas plus que vous (...) Roland Romeyer y veille, il est très attentif, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi car c'est un capital extraordinaire, une histoire unique. Il ne s'agit pas de vendre pour vendre. Il faut des gens qui soient sérieux, qui aient la capacité financière annoncée et surtout une stratégie et un vrai projet sportif. »

