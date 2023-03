ASSE : un nouveau leader émerge dans le vestiaire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pas encore le bonheur dans le Forez mais moins de craintes pour l'ASSE de descendre en National. La raison ? Quatre victoires consécutives qui ont remis le club stéphanois en meilleure position au classement et des joueurs qui, enfin, semblent épanouis sous le maillot stéphanois. C'est le cas, bien entendu, du milieu de terrain Victor Lobry, à la peine des semaines durant, et qui a dévoilé les dessous de son retour au premier plan dans le quotidien régional, la République des Pyrénées.

"Quand j’ai quitté Pau, c’était vraiment pour franchir un palier : Saint-Etienne, c’était le club idéal. Si je voulais assumer un nouveau statut, c’est dans un club comme ça, avec un tel environnement, que ça allait se passer. Je savais que ça ne serait pas facile. Quand un club comme celui-là descend, ça marque les esprits et c’est dur de se relever. C’est l’occasion de prendre du leadership. C’est dans les moments difficiles qu’on grandit et s’endurcit. Ça m’a fait progresser(...) Je suis convaincu qu’il faut assumer son jeu, ne pas changer même s’il ne faut pas se laisser griser par la passion des supporters. La Ligue 1, c’était un objectif individuel, ça devient un objectif collectif. C’est encore plus beau si je peux vivre ça avec tout un peuple."