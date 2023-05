ASSE : un nouveau pied-de-nez de Caïazzo au peuple vert ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le choc entre l’AS Monaco et le LOSC ne restera pas dans les annales (0-0). Hier, sur une pelouse en manque d’eau, les deux équipes ont joué petit bras pour se quitter sur un score nul et vierge. Un spectateur de prestige était aux premières loges à Louis II : Bernard Caïazzo. Déjà présent au Parc des Princes le mois dernier pour le match entre le PSG et le RC Lens (3-1), le co-actionaire de l'ASSE est apparu dans l’enceinte du club de la Principauté.

Une apparition qui interroge...

« Une apparition qui interroge et de quoi questionner plus d'un supporter des Verts sur l'intérêt que porte le président du Conseil de Surveillance envers l'ASSE », analyse le site Peuple Vert, en rappelant que l’intéressé n’a plus mis les pieds au stade Geoffroy-Guichard depuis près de trois ans...

😤 Alors qu’il n’a pas assisté à une rencontre à Geoffroy-Guichard depuis plusieurs années, Bernard Caïazzo est présent cet après-midi dans les gradins de Louis II.



Exaspérant. pic.twitter.com/VfxGz6WnA5 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) May 14, 2023

