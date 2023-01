ASSE : un nouveau projet dévoilé chez les Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans Le Progrès, avant le choc contre l'OM (3-2), le week-end dernier, le président de l'association ASSE Jean-Marc Barsotti, en charge des Féminines, avait cerné les enjeux de la rencontre. « La montée est impérative d’autant qu’il y a des enjeux financiers qui sont importants, avait-il confié. Aujourd’hui, pour la fédération, entre la D1 et la D2, c’est 0 pour la D2 et 166 000 € de dotation pour la D1. Un écart énorme. On tient à stabiliser le club en D1, et si on monte, ce ne sera pas pour jouer les trois dernières places mais entre la 6e et la 8e. Même si je sais que la priorité du club, ce sont les garçons. Je suis exigeant mais financièrement, il faut aussi savoir dire stop. »

Barsotti envisage de créer un centre de formation pour les filles

Mais Barsotti, très proche de Roland Romeyer, avait aussi glissé cette confidence... « L’ambition du club, c’est d’être dans la démarche de créer un centre de formation. Ce qui nous permettrait de former des joueuses et si elles s’en vont, de toucher des indemnités de formation ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. »