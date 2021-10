ASSE : un record de Robert Herbin égalé et un sombre présage pour Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Depuis que deux ans qu'il a lancé son projet jeunes avec l'accord des dirigeants de l'ASSE, Claude Puel connaît des résultats très décevants. Qui n'ont fait qu'empirer depuis le début de la présente saison puisqu'après 11 journées, les Verts sont derniers de L1, sans aucune victoire et avec la pire défense. Mais L'Equipe du jour nous apprend que le manager, qui compte déjà le plus faible taux de victoire pour un entraîneur de l'ASSE, a égalé un nouveau record négatif.

Il en est désormais à 13 matches sans victoire (6 nuls, 7 défaites), en comptant les deux dernières journées de la saison passée. Soit autant que l'équipe dirigée par… Robert Herbin entre juillet et septembre 1988. Mais le plus inquiétant, c'est que L'Equipe annonce que 7 équipes ont, dans toute l'histoire de la Ligue 1, compté 5 points après 11 journées. Et seulement 2 se sont sauvées…

La une du journal L'Équipe du dimanche 24 octobre.



