ASSE : un nouveau souci avec le projet Ravichak ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si le projet porté par Norodom Ravichak est le plus alléchant parmi ceux présentés pour racheter l'AS Saint-Etienne, force est de constater que c'est aussi celui qui fait le plus parler, et pas forcément en bien. Ainsi, après une première interview du prince cambodgien qui a été mal vue par les propriétaires actuels, après la révélation de liens existants avec l'OL voilà que Romain Molina révèle l'opacité de la provenance des fonds.

"Il y a le prince cambodgien dont le nom est sorti. J'ai parlé aux gens qui sont autour de lui. Plus précisément une personne m'a contacté pour avoir des informations. On a ensuite parlé ensemble du projet. J'ai demandé d'où provenaient les fonds ? : "C'est des fonds chinois". Est-ce que ce sont des fonds chinois actuellement en Chine, ou ailleurs ? Parce que vu les investissements foot de la Chine sur l'étranger, je ne pense pas qu'ils vont sortir pour acheter un club. L'interlocuteur me répond "on ne sait pas, c'est le problème". Derrière ça, l'autre personne connaissant ce projet me dit qu'il s'agit de fonds du Luxembourg. Déjà, lorsque cela commence comme ça, ce n'est pas bon signe."

Le mystère des frères Bessedik

"Quand tu vois les frères Bessedik cités, proches de Nasser Al-Khelaïfi dont certains sont cités dans des affaires judiciaires, dont Ahmed Bessedik que je connais personnellement. C'est un mec qui pour l'anecdote est entré comme chauffeur au Paris Saint-Germain, c'est une personne qui travaillait à la casse de Villejuif. Il a une ascension météorique. Il devient en dix ans, conseiller de Nasser Al-Khelaïfi, il fait du business avec le fils de l'ancien responsable des services secrets en Algérie. Il se retrouve dans une société avec le Prince du Cambodge. J'ai aucune idée de comment."