ASSE : un nouveau souci de taille identifié chez les Verts

Hormis Wahbi Khazri, difficile de trouver une lueur dans la grisaille à l'ASSE après la nouvelle défaite des Verts contre Bordeaux (1-2) samedi soir. Le Tunisien s'est arraché pour égaliser à 1-1, en récupérant le ballon dans les pieds de Mexer pour aller tromper Costil. Mais son 3e but de la saison n'a pu éviter une 3e défaite consécutive. La faute à Hwang, auteur d'un doublé, mais aussi aux faiblesses de la défense stéphanoise.

Moukoudi et Kolodziejczak ne tiennent pas la baraque

Et au sein de celle-ci, la prestation d'Harold Moukoudi a encore été décevante. Impliqué sur les deux buts girondins, même si Saidou Sow s'est très mal aligné sur l'ouverture du score, le « Sergent » confirme match après match qu'il n'a pas les épaules pour tenir le rôle du chef de défense qui fait cruellement défaut à l'ASSE depuis le début de la saison. Mercredi à Monaco, le Camerounais était mieux... Mais c'était au tour de Timothée Kolodziejczak de dérailler complètement avec sa main dans la surface et ses errements sur les autres but. Un vrai point noir en ce début de saison où l'ASSE n'a toujours pas signé le moindre clean sheet...

