ASSE : un nouvel attaquant a signé (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE sécurise un jeune ! Les Verts viennent d’annoncer la signature du jeune attaquant de 19 ans pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin depuis 2018, Yanis Lhery. Il s’est engagé avec Sainté jusqu’en juin 2025 lui qui avait pris part au début de la préparation estivale avec le groupe professionnel de Laurent Batlles l’été dernier.

« C'est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Je remercie tout mon entourage et mes éducateurs du Centre de formation qui m'ont permis d'atteindre ce premier objectif. Je suis conscient que le chemin est encore long et qu'il me reste encore beaucoup de travail et de nombreux paliers à passer pour un jour pouvoir prétendre jouer à Geoffroy-Guichard », a confié Yanis Lhery sur le site de l’ASSE.