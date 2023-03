ASSE : un nouvel exploit éclatant attendu contre Niort ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

L’ASSE a encore dix matches pour sauver sa tête... et sa saison. Mal partis en début d’exercice, les hommes de Laurent Batlles se sont fait violence pour sortir de la zone de relégation et envisager des jours meilleurs. Les supporters n’ont jamais lâché et vont le prouver une fois de plus.

Comme contre Amiens, Poteaux Carrés affirme que les Verts recevront Niort ce samedi (15h) devant une belle affluence : le kop Nord est complet depuis une semaine et il reste très peu de places en Henri Point inférieur, si bien que le club vient d'ouvrir à la vente les places en Henri Point supérieur ! EVECT fait savoir que 18 500 billets avaient déjà trouvé preneurs lundi...

Si les supporters continuent de se bousculer au portillon, il y aurait donc de fortes chances qu’un nouveau record d'affluence, après celui du dernier ASSE-Amiens avec 23 072 spectateurs, tombe dès ce week-end à Geoffroy-Guichard. Un bel exploit, au beau milieu d'une saison morose...