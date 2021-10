ASSE : un nouvel impair de Puel avec ses joueurs et les supporters stéphanois ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les supporters de l’ASSE ne savent plus quoi penser cette saison. Après la derby prometteur contre l’OL dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-1), ces derniers ont entrevu une lueur d’espoir en vue du maintien en L1 mais restent focalisés sur les faits concrets.

Ceux-ci sont implacables : au quart du championnat, l’ASSE est lanterne rouge de L1 et ne compte aucune victoire en plus de deux mois d’activité. Le temps peut donc commencer à être long pour quiconque aime le club ligérien, comme l’a bien résumé Patrick Guillou.

L’ancien défenseur des Verts, dans son style caractéristique, a également relevé un impair commis par Claude Puel après le derby. « Quand je vois que les supporters réclament l’ensemble des joueurs et du staff à la fin du match, et qu’il n’y a que les joueurs qui doivent rendre des comptes aux Magic contre Nice… Le coach n’est pas venu et ça, ça ne passe pas inaperçu dans le vestiaire, a-t-il soufflé dans Ouest France. Les grands entraîneurs qui ont réussi ont été ceux qui étaient fédérateurs. Aujourd’hui, on a un entraîneur qui divise, même au niveau du public. »

