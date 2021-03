ASSE : un nouvel international chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Agé de seulement 18 ans, Saidou Sow a fait ses débuts cette saison avec l'équipe première de l'AS Saint-Etienne. Le jeune défenseur central, très solide dans les duels, a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues où il s'est souvent montré intéressant. Ses bonnes prestations lui ont même ouvert les portes de son équipe nationale.

Saidou Sow devient international

Saidou Sow au duel avec Gouiri Credit Photo - Icon Sport

En effet, Saidou Sow a été convoqué par le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, pour affronter le Mali, le 24 mars à Conakry, et la Namibie, le 28 mars à Windhoek. Deux rencontres comptant pour les qualifications de la CAN 2021.