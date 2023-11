ASSE : un Palois annonce la couleur pour le choc face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si on se fie aux résultats lors de la dernière journée de l'ASSE et du Pau FC, qui s'affrontent cet après-midi, il devrait y avoir des buts à Geoffroy-Guichard ! Les Verts se sont en effet inclinés 2-5 à Auxerre alors que les Béarnais ont accroché Angers au terme d'un nul spectaculaire (4-4). Le latéral gauche du PFC Johann Obiang pense que la partie sera ouverte entre deux formations joueuses et qu'en plus, les Verts mettront une grosse pression d'entrée pour essayer de se rassurer après la claque bourguignonne.

"On sait que les Verts vont vouloir à tout prix mettre le tempo dès le début de match"

"Saint-Etienne ? Pas besoin de se motiver, ça vient tout seul ! Ce genre de match, ce genre d’affiche, ce genre de stade… Je pense qu’il n’y a même pas besoin de parler. Il y a juste de la concentration à avoir de la part de tout l’effectif et ensuite, ça va être un moment formidable. Ce genre d’affiche, ça galvanise encore plus. Il n’y aucune crainte à avoir. C’est dans ces moment-là que tout un chacun doit montrer le potentiel que l’effectif a pour montrer que le Pau FC existe dans ce championnat. Même si Sainté reste sur deux défaites en championnat, on connaît les qualités de cette équipe. On se concentre sur nous, sur nos points forts."

"On sait que les Verts vont vouloir à tout prix mettre le tempo dès le début de match. Ça, on y est préparé. On aborde ce match comme on a abordé les précédents. Il va juste y avoir le public qui certainement va amener quelque chose d’autre forcément en notre défaveur parce qu’en termes de communication ce sera plus compliqué. Connaissant la philosophie du coach de Saint-Etienne et la nôtre, ça risque d’être un match assez ouvert. Nous on va garder nos principes même si on est à l’extérieur. On espère que ce sera un joli et on espère surtout qu’on sera à la hauteur de notre vrai niveau."

