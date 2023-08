Annecy - ASSE : un point et des regrets... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

LARSONNEUR (5,5)

Il n'a pas eu grand chose à faire. Il s'est signalé par une claquette (10e) et surtout par une belle parade devant Shamal (70e). Vigilant.



BATUBINSIKA (4)

Le nouveau défenseur des Verts avait signé des débuts plutôt satisfaisants lors des trois premières journées de L2, mais il a souffert à Annecy. Sa main a provoqué le penalty de l'ouverture du score et il s'est fait déborder plusieurs fois.

BRIANCON (5)

Un match assez neutre pour le capitaine stéphanois. Il a sorti un ou deux ballons chauds, faute de briller par ses relances...

PETROT (5,5)

Il aurait pu marquer, d'abord de la tête (6e) puis sur une reprise du droit dévissée (37e). Mais défensivement, il a encore répondu présent, rattrapant plusieurs coups, souvent en taclant. Sa marque de fabrique !

APPIAH (3)

Batlles persiste à l'aligner à un poste de piston où il peine à s'exprimer, et il ne l'a pas sorti... Souvent en retard, il a hésité à aller de l'avant et a raté beaucoup de contrôles, de passes, de centres, sans être irréprochable défensivement. Son début de saison n'est vraiment pas bon.

Les jeunes ont raté leurs entrées

FOMBA (5), puis CHARBONNIER

Fomba a eu du mal à entrer dans le match avant de s'illustrer par une belle frappe du gauche qui a fait flamber Escales (45e). Il donnait l'impression de monter en puissance avant d'être remplacé par CHARBONNIER, auteur d'une bonne remise de la tête pour Sissoko, sur le penalty que n'a pu transformer le Malien (73e).

BOUCHOUARI (5)

Le petit milieu marocain a fini énervé. Au dessus du lot techniquement, il a été intéressant dans ses sorties de balle, sans rayonner pour autant. En dedans.



LOBRY (4), puis CISSE

Un an qu'il est là, mais Lobry ne s'impose toujours pas... Une entrée en matière poussive, une bonne transversale pour Diarra (38e) et au final un nouveau match décevant. Remplacé par CISSE, qui a perdu son face à face avec Callens (89e), et qui tarde à concrétiser ses belles promesses de la préparation.

DIARRA (5,5), puis RIVERA

Fraîchement arrivé, Diarra s'est montré actif dans son couloir gauche. Il est allé de l'avant et a distillé un ou deux bons centres, avant de frapper dans les nuages, du droit (38e), et de plonger physiquement dès le début de la deuxième mi-temps. Remplacé par RIVERA, qui a décalé Chambost sur son premier ballon (65e) avant de disparaître. Toujours aussi tendre, il s'est souvent retrouvé le nez dans le gazon...

CHAMBOST (5,5), puis MOUEFFEK

Si son jeu a manqué de consistance et qu'il n'est pas assez allé de l'avant, Chambost a débuté son match en lançant Sissoko (6e) et c'est lui qui est venu égaliser, avec détermination et sang-froid, du gauche, en devançant Escales sur l'ouverture de Sissoko. Remplacé par MOUEFFEK, qui a apporté sa puissance mais en étant trop brouillon.

SISSOKO (5,5), puis GAUTHIER

Soirée contrastée pour Sissoko. Le Malien a raté son premier contrôle (6e) et il s'est emmêlé les pinceaux sur un bon centre de Diarra (34e). Il a ensuite initié le but de Chambost, avant de provoquer ce penalty qu'il n'a pu transformer, puis de donner un très bon ballon que Cissé n'a pu exploiter (89e). Remplacé par GAUTHIER, qui a perdu beaucoup de ballons en peu de minutes...

Podcast Men's Up Life