ASSE : un pompier de service bien connu des Verts éteint le feu !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’ASSE connaît une saison des plus poussives. Après un départ tonitruant, avec notamment un succès historique à Marseille en septembre (2-0), les hommes de Claude Puel ont plongé par la suite jusqu’à tutoyer les bas-fonds du classement de Ligue 1.

Les Verts ne sont pas sauvés pour autant et doivent impérativement renouer avec la victoire dimanche à Nîmes pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge (17h05). Jonathan Brison ne fait pas partie des plus inquiets pour le futur de l’ASSE.

« Je ne vois pas pourquoi il y aurait le feu »

« Je m’étais pris à rêver d’une super année en voyant le club leader après quatre journées. Pour être honnête, j’ai du mal à expliquer la suite. Mais même si ça ne respire pas la sérénité, je ne vois pas pourquoi il y aurait le feu, a déclaré l’ancien latéral gauche de l’ASSE dans 20 Minutes avant d’évoquer son principal handicap cette saison. Jouer sans supporters dessert clairement Sainté. On sait que le public du Chaudron peut mettre une pression terrible sur le camp adverse, même en cas de deux corners consécutifs. »