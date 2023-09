ASSE : un premier bon signal reçu par Batlles avant Concarneau ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Après avoir décroché une belle victoire sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (2-1), l'un des candidats pour la montée en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne enchaîne un nouveau déplacement ce samedi (19h) à Concarneau. Et ce n'est pas si une mauvaise nouvelle que cela que les Verts jouent encore loin de leurs bases.

Les Verts s'en sortent mieux à l'extérieur !

Et pour cause, l'ASSE est la sixième meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur depuis le début de la saison. Et les hommes de Laurent Batlles se montrent plus dangereux offensivement à l'extérieur qu'à domicile, la réception de Quevilly Rouen Métropole (2-1), le 19 août dernier, étant le match où les Verts ont le moins tiré au but depuis le début de la saison (5 tirs).

