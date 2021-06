ASSE : un premier camouflet de taille pour Wesley Fofana à Leicester

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Recruté l'été dernier par Leicester en provenance de l'AS Saint-Etienne pour 35 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, le défenseur central français, Wesley Fofana, qui a disputé 28 matchs de championnat cette saison, a crevé l'écran en Angleterre pour sa première saison en Premier League.

Wesley Fofana au duel avec Timo Werner Credit Photo - Icon Sport

Mais l'ancien Vert, qui s'est blessé à la cuisse lors du dernier match de championnat face à Tottenham (2-4), ne fait pas partie des nominés pour le titre du meilleur espoir de la saison de Premier League. C'est Dominic Calvert-Lewin (Everton), Rúben Dias, Phil Foden (Manchester City) et Illan Meslier (Leeds) qui ont été nommés. Quoi qu'il en soit, la première saison de Wesley Fofana chez les Foxes aura été une franche réussite.

✨ It's time for one of these bright stars to be crowned @Hublot Young Player of the Season ✨



Make your choice ➡️ https://t.co/R2KtCWm2Ks #PLAwards pic.twitter.com/is5q2ccZUW