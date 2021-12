ASSE : un premier coup dur attend Dupraz pour débuter l’année 2022 !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L’année 2021 sera vite à oublier du côté de l’ASSE. Alors que la flambée épidémique bat actuellement son plein en France, plusieurs clubs de Ligue 1 sont durement touchés par le virus Omicron. C’est le cas à Angers, où 19 cas positifs ont été recensés cette semaine ! Cinq membres du staff, dont Gérald Baticle, sont aussi concernés.

Environ la moitié sont asymptomatiques et aucun joueur ne souffre de symptômes graves. Le SCO, qui est déjà éliminé de la compétition, a ainsi formulé hier une demande de report de son prochain match de Ligue 1 contre l’ASSE, le dimanche 9 janvier (15h). Selon le club angevin, le report de son match de la 20e journée devrait être validé par la commission Covid de la FFF.

« On n'est pas en train de bidouiller. Cela aurait juste été du délire de jouer contre Saint-Étienne », anticipe-t-on au club. « Ce n’est pas le club qui demande le report, mais la commission de la LFP, qui, compte tenu des éléments qu’on lui fournit, décide du report, détaille e directeur général angevin Xavier Thuilot dans Ouest France. Notre médecin a fourni l’ensemble des tests à la commission qui va apprécier notre situation. Symboliquement, on a envoyé un courrier de demande de report à la Ligue car ça nous semblait correct. Il faut accepter ce type de situations, même si elles ne sont pas toujours équitables. On ne peut pas toujours crier au loup et il ne faut pas oublier que c’est un milieu associatif donc les règles qui s’imposent, ce sont bien souvent nous qui les avons écrites et votées. »

