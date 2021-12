ASSE : un premier signe positif pour Sablé à Reims ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

On se raccroche à ce que l'on peut dans le Forez. Consterné et nécessairement inquiet au vu de la situation de l'ASSE, dernière de Ligue 1, privée d'entraîneur et qui devra faire face aux départs de plusieurs joueurs à la CAN.

Samedi, dans un match déjà capital, les Verts se déplacent à Reims, face à la formation entraînée par un certain Oscar Garcia, ancien de la maison verte. Ce sera avec Julien Sablé aux commandes, les dirigeants ne parvenant pas, en une semaine, à trouver un successeur à Claude Puel. Le match face au SDR sera arbitré par Pierre Gaillouste.

Un homme (en noir) qui rappelle de très bons souvenirs aux joueurs stéphanois puisque c'est lui qui officiait dans le chaudron lors de la première victoire de l'ASSE cette saison contre Clermont-Ferrand obtenue dans les tous derniers instants.

L'ASSE a octroyé plus de responsabilités à Loïc Perrin, une bonne nouvelle pour la transmission de vertus depuis trop longtemps ignorées !

