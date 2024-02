ASSE : un premier verdict est tombé pour la nouvelle blessure de Wadji, il est lourd !

Dans un communiqué, l'AS Saint-Étienne a annoncé ce vendredi qu'Ibrahima Wadji avait rechuté et était forfait pour le déplacement ce samedi (15h) sur la pelouse du SCO d'Angers, comptant pour la 25e journée de Ligue 2.

D'après nos confrères du Progrès, l'attaquant sénégalais se serait blessé de nouveau blessé à la cuisse. Mais alors que les premiers examens passés par l'ancien joueur de Qarabag ne seraient pas rassurants, il pourrait être encore éloigné des terrains pendant plusieurs longues semaines.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

On en sait plus sur la nouvelle blessure d'Ibrahima Wadji. L'attaquant de l'AS Saint-Étienne se serait blessé à une cuisse et pourrait être encore éloigné des terrains pendant plusieurs longues semaines.