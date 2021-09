ASSE : un problème inouï révélé aux Girondins, les Verts devraient sauter sur l’occasion !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Petkovic incapable de communiquer avec ses joueurs ? C’est en tout cas le constat de David Aiello, journaliste de l’Equipe. Une faille qui pourrait bel et bien profiter aux Verts en quête de points alors qu’ils reçoivent la lanterne rouge bordelaise ce samedi (21h.)

« J’ai fait un match à quelques mètres de Petkovic, et j’avais été impressionné par son incapacité à communiquer avec ses joueurs. Pour le coup, il parle en italien, et pour une équipe comme ça qui est en plein doute… Quand il y a des positionnements qui ne sont pas bons, il essaye de parler en français, mais pour l’instant il n’y est pas… Du coup, l’italien sort naturellement, et les joueurs se regardent et ne comprennent pas. Pour moi, sur une équipe qui est en pleine reconstruction et qui se cherche, c’est quand même extrêmement compliqué. Je suis très inquiet pour Bordeaux. J’ai l’impression que son message ne passe pas » a déclaré le journaliste de l’Equipe. (Propos retranscrits par Girondins4Ever)

