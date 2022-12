ASSE : un protégé de Batlles dans le dur

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La réserve de l'ASSE s'est inclinée pour la première fois de la saison à l'extérieur le week-end dernier sur le terrain de Haut-Lyonnais (1-2), malgré un but de Lucas Calodat. Les protégés de Razik Nedder ont encaissé un but dans le temps additionnel, alors que Bryan Djile et Beres Owusu se sont fait exclure dans la foulée pour contestation. Un match marqué par la sortie sur blessure d'Ayman Aïki.

Contrairement à d'autres jeunes joueurs, l'ailier, premier buteur de la saison des Verts en L2, à Dijon, n'a pas eu droit à des vacances ces derniers jours, lui qui n'avait pas été appelé par Laurent Batlles lors des six dernières rencontres avant la trêve internationale. Dans le dur, donc, Aïki...