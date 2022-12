ASSE : un protégé de Batlles veut s'inspirer du FC Barcelone

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Louis Mouton, lancé dans le grand bain par Laurent Batlles à l'ASSE, a accordé un entretien au site Evect pendant ses vacances. Il a notamment été question de ses modèles... « J'ai beaucoup aimé le passage de M'Vila à l'ASSE, a confié le jeune milieu des Verts. Je trouvais que c'était impressionnant ce qu'il faisait. J'avais bien aimé Selnaes aussi, la paire je trouvais que c'était sympa. Après les années d'avant, j'aimais tout le monde parce que je trouvais cela déjà tellement beau d'être pro. Peu importe qui était sur le terrain, je l'aimais bien. »

Mouton fan de Busquets et Iniesta

Et à lui d'ajouter... « En dehors de l'ASSE, j'ai beaucoup aimé Busquets et Iniesta. J'ai grandi avec le Barça de 2010 et l'Espagne. Je trouvais que c'était incroyable ce qu'ils faisaient. »