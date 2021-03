ASSE : un protégé de Gasset flambe et entame la crédibilité de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le championnat belge n’est certes pas du même niveau que la Ligue 1. Il n’empêche que la réussite spectaculaire de Makhtar Gueye à Ostende interpelle quand on la met en parallèle avec l’insuccès connu par les attaquants de l’ASSE cette saison. Comme le rappelle Poteaux Carrés, l’attaque des Verts n’a en effet marqué que 30 buts en 30 matchs de championnat lors de l’actuel exercice et pointe à une triste 18e place au classement des attaques.

Son meilleur artificier ? Denis Bouanga, qui plafonne à 5 réalisations quand Gueye totalise déjà une passe décisive et 13 buts (dont 10 en Jupiler League) en 30 matches ! L’attaquant sénégalais, que Claude Puel n’a pas jugé bon de retenir au mercato estival, a planté son dernier but hier pendant le temps additionnel du match à Mouscron. Plus la saison passe, plus il donne des regrets aux Verts, lui qui aurait pu entrer dans le projet du Castrais eu égard à ses 23 ans.

Gueye ne jurait que par son papa Gasset à l'ASSE

« J’ai toujours empilé les buts dès mon plus jeune âge, notamment grâce à mon jeu de tête, a-t-il même rappelé avant la rencontre dans La Dernière Heure. Je suis quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Quand je suis arrivé chez les Verts, ils m’ont fait jouer avec les pros. Je marque directement et, le match suivant, je ne suis plus dans le groupe. Je n’ai rien demandé et j’ai continué à travailler. Ce qui m’importait, c’était ma relation avec Jean-Louis Gasset. Il était comme un papa pour moi. Il me parlait régulièrement et c’était cela le plus important. »