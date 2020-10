ASSE : Un protégé de Puel promet une réaction d'orgueil contre Montpellier

Et de quatre ! Metz a infligé à l'ASSE une 4e défaite consécutive en championnat, hier. Leaders après trois journées, les Verts pointent à présent à la 13e place. « C'était un match compliqué, a commenté Mahdi Camara. On n'a pas su bien rentrer dedans. Ils nous ont eu d'entrée, ils avaient plus envie que nous. Il faut faire le dos rond et gommer nos défauts car ça commence à faire quelques matchs qu'on ne rentre pas bien dans la rencontre, que l'on commet quelques petites erreurs. »

Camara : « C'est maintenant qu'il faut montrer du caractère »

Malgré le retour attendu d'Yvan Neyou, les Verts ont prolongé leur mauvaise série en Lorraine. Ils ne répondent plus. Mais Camara ne veut pas tomber dans la psychose... « Il faut tous que l'on hausse notre niveau de jeu et que l'on fasse mieux tout simplement, parce qu'on n'a pas le droit de continuer comme ça. » Et à lui d'ajouter : « L'ambiance et l'envie sont là, on reste un groupe prometteur. On a une mauvaise passe, mais c'est maintenant qu'il faut montrer du caractère. Il faut vite se remobiliser. Il faut aller de l'avant, parce que Montpellier arrive vite. On sera dans l'obligation de faire un résultat. »