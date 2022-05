ASSE : un recalé de Dupraz lui fait un joli pied de nez !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Malgré son bon match lors de la victoire contre Brest (2-1) et les nombreux absences, Abdoulaye Bakayoko ne figurait pas dans le groupe qui s'est déplacé à Rennes (0-2) samedi dernier, où Pascal Dupraz avait emmené 8 défenseurs et 5 milieux défensifs... L'Ivoirien a participé au match nul de la réserve à Aurillac (2-2), où il a inscrit un but, comme Yanis Lhéry.

Bakayoko avait livré deux bonnes prestations à l'arrivée de Dupraz, contre Lens (1-2) et à Lyon (0-1), avant de disparaître de la circulation pendant de longues semaines suite aux arrivées en défense d'Eliaquim Mangala et Falaye Sacko, au Mercato, et au retour de la CAN d'Harold Moukoudi.

34.



Le nombre de points le plus faible d’une équipe qui se sauve en L1. Dijon avait alors obtenu son maintien aux barrages lors de la saison 2018-2019.



(@Statsdufoot) pic.twitter.com/XwQ1U8jjkx — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) May 1, 2022

Pour résumer Non convoqué par Pascal Dupraz à Rennes (0-2), le jeune Abdoulaye Bakayoko s'est illustré en réserve... L'Ivoirien a participé au match nul de la réserve à Aurillac (2-2), où il a inscrit un but, comme Yanis Lhéry, déjà buteur une semaine plus tôt contre Clermont (1-0).

Laurent HESS

Rédacteur