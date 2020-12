ASSE : Un recalé de Puel n'y arrive vraiment pas !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Montpellier HSC

La saison passée, l'ASSE avait prêté Lamine Ghezali à Châteauroux, en L2, mais le club berrichon avait mis un terme au prêt dès la mi-saison, l'attaquant ne donnant pas satisfaction. Ghezali, muet en 6 apparitions, avait alors rejoint la réserve de l'ASSE, Claude Puel ne comptant pas sur lui.

Ghezali à la peine au SC Lyon

Et cette saison, c'est du côté du SC Lyon (ex Lyon-Duchère) que l'ailier est prêté. Sans succès, là encore. A 21 ans, l'ancien pensionnaire du centre de formation n'a pas encore fait trembler les filets en National où son club occupe la dernière place. Ce week-end, Ghezali a été remplacé à l'heure de jeu lors de la nouvelle défaite à domicile des Lyonnais face au Mans (1-3). C'était sa 3e titularisation. Le joueur s'était signalé en début de saison e inscrivant sur penalty le but de la victoire de la réserve du SC Lyon face à la réserve... de l'ASSE (3-2). Son dernier fait de gloire. Ghezali est en fin de contrat chez les Verts jusqu'en juin 2021.