ASSE : un recalé de Puel s'est offert une bonne bouffée d'oxygène

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

« Un plaisir de retrouver la tanière, travail et fraternité comme toujours... » Assane Diousse a profité d'une cascade de forfaits pour retrouver la sélection sénégalaise trois ans après sa dernière apparition et sur les réseaux sociaux, il n'a pas boudé son plaisir. Pourtant, le milieu de terrain vit une nouvelle saison compliquée en Turquie, du côté d'Ankaraguçu. Prêté au club de la capitale turc, l'ancien joueur d'Empoli a perdu sa place de titulaire en début d'année.

Diousse ne joue presque plus en Turquie

Il était resté six matches consécutifs sur le banc sans entrer en jeu avant d'avoir droit à quelques minutes lors des deux derniers matches de son équipe. Le Sénégalais n'a démarré qu'un match en 2021. Et depuis son arrivée à Ankaraguçu, son équipe, 18e et premier relégable en Super Lig, n'a remporté qu'une rencontre quand il a débuté. Diousse est sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2022.