ASSE : un repreneur bien connu en L1 a contacté Caiazzo et Romeyer

Officiellement mise en vente par Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, l'AS Saint-Etienne ne devrait pas changer de mains avant la fin de l'année voire le terme de la prochaine saison. La vente d'un club est toujours un processus lent, surtout quand les deux propriétaires tiennent absolument à ce que leur successeur ne fasse pas n'importe quoi. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'une piste dévoilée ce dimanche par L'Equipe n'est pas allée plus loin que la simple prise d'information.

Caiazzo et Romeyer n'ont pas donné suite

Le candidat au rachat en question est Gérard Lopez. L'ancien président du LOSC, débarqué en décembre dernier car la situation financière des futurs champions de France était catastrophique, se serait renseigné sur les Verts. L'homme d'affaires tient absolument à rester dans le football et, avec l'appui d'un fonds américain, il a lorgné dernièrement Southampton, le Genoa, Valence et désormais les Girondins de Bordeaux.

L'Equipe précise que pour les trois clubs étrangers, il fallait entre 120 et 160 M€ de fonds juste pour le rachat. Lopez a donc les moyens d'acquérir l'ASSE. Mais vu ce qu'il a fait à Lille, dont le déficit à la fin de cette saison flirtait avec les 100 M€, on comprend que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer n'aient pas donné suite…