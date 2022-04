ASSE : un richissime investisseur écarté, d’autres gardés au chaud pour cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But! vous l’a annoncé en exclusivité il y a huit jours : les dirigeants de l’ASSE ne sont plus vraiment emballés par l’idée d’une vente du club. Le récent accord juteux trouvé entre la Ligue et CVC a quelque peu changé la donne puisque les Verts devraient toucher 33 millions d’euros s’ils se maintiennent en Ligue 1 (la moitié s’ils descendent en Ligue 2).

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le processus de vente n’est pas fermé pour autant et que la vente serait désormais repoussée au 30 juin 2023. A minima. Autre indication de taille, donnée par l’entourage des deux actionnaires : « Voyant son nom écrit dans les journaux, un investisseur sérieux a cessé toute discussion. Depuis, Il a racheté un autre club en Europe. »

Le Progrès croit savoir que tout n’est pas complètement perdu pour la suite. « Aux dernières nouvelles, le cabinet d’audit et de conseil, chargé de vérifier la solvabilité des candidats à la reprise de l’ASSE, en garderait certains au chaud en attendant la fin du championnat », fait savoir le quotidien régional. Ce ne devrait pas être 777 Partners. Ce fonds d’investissement basé à Miami, un temps intéressé par l’ASSE, va racheter le Red Star pour une somme estimée à 19 M€.

Pour résumer Les dernières révélations sur la vente de l’ASSE sont tombées ce jeudi matin. Dans L’Équipe, on apprend qu’un investisseur était intéressé mais n’a pas donné ces dernières semaines. Ce n’est peut-être pas fini pour la suite...

