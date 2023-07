ASSE : un rival de poids estampillé OM pour la montée ?

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Entre les quatre relégués en provenance de Ligue 1 et le fait que des clubs historiques du championnat de France comme Bordeaux, Saint-Etienne et Caen soient toujours présents, la Ligue 2 aura fière allure la saison prochaine ! La course à la montée s'annonce palpitante. Les Verts ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient retrouver l'élite en juin prochain. Mais les Girondins semblent au-dessus du lot. Et Troyes, Auxerre, Ajaccio ou Caen auront la même ambition. Sans compter la traditionnelle surprise, qui pourrait venir d'un promu.

Yildirim, un actionnaire puissant pour Dunkerque

En effet, ce mardi, l'USLD, club de Dunkerque, a annoncé sa reprise par le Turc Yüksel Yildirim, via le groupe Amissos. Patron du puissant groupe qui porte son nom, cet homme d'affaires est également actionnaire de CMA CGM, nouveau sponsor maillot de l'OM. Il est également patron de Samsunspor, qui vient de remonter dans l'élite turque. On ne sait pas encore s'il compte investir massivement à l'USLD mais si c'est le cas, l'ASSE aura un autre concurrent de taille dans la course à la montée...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

✅ 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗡𝗖𝗚

Le groupe Amissos devient officiellement le nouveau propriétaire de l’USL Dunkerque à hauteur de 85% du capital.

Place à la @Ligue2BKT !https://t.co/04Mam60TWv#TeamUSLD 🔵⚪👊 — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) July 4, 2023

