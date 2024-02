ASSE : un rival pour la montée craint le réveil des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE avait besoin de se rassurer, lundi, lors de la réception de Troyes, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Elle a visiblement fait plus que ça. Car en plus de prendre les trois points et de soigner la différence de buts avec son carton 5-0, elle a aussi un message fort aux autres candidats pour la montée. Dans L'Equipe du jour, on devine une certaine crainte dans les propos de l'entraîneur lavallois Olivier Frapolli, dont l'équipe pointe trois places et cinq points devant Saint-Etienne.

"Leur match de lundi est une vraie rupture"

"Leur match de lundi est une vraie rupture. Ils ont pris le jeu à leur compte alors que contre nous (0-0, 13 janvier), par exemple, ils avaient été plus attentistes, plus bas, en nous laissant le ballon. Comme pour Laurent (Batlles), Olivier Dall'Oglio n'a pas dû pouvoir faire de suite ce qu'il voulait. Il y a eu la trêve, le mercato, la CAN. Peut-être qu'aujourd'hui, l'effectif est plus stabilisé. Dunkerque a été un vrai signal d'alerte pour les joueurs, il me semble. Là, avec toutes leurs armes, le retour de Sissoko notamment, les recrues, le staff a peut-être trouvé la bonne formule".

