ASSE : un serial buteur de Ligue 2 attend les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Lors du dernier jour du mercato estival, Mickaël Le Bihan a quitté Dijon pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen. L'attaquant de 33 ans, buteur référencé en Ligue 2, pourrait faire ses débuts sous le maillot caennais contre l'AS Saint-Étienne, le 14 septembre prochain. Et il y compte bien, comme il l'a confié sur les ondes de France Bleu Normandie.

"J'espère être prêt dès le match contre Saint-Étienne"

"J'ai fait tous les entraînements avec Dijon par contre je manque de temps de jeu en match et c'est ce qui est le plus important. Je pense que j'arrive au meilleur des moments. J'en ai parlé avec Mathias Autret dans les vestiaires. Je pense que j'arrive au meilleur des moments avec la trêve pour que je puisse travailler les deux semaines et rattraper. J'espère être prêt dès le match contre Saint-Étienne. Après, c'est le coach qui décidera. Je suis un compétiteur. Je veux jouer et être prêt à tous les matchs. C'est le coach qui décidera mais en tout cas je vais tout faire pour jouer contre les Verts", a promis l'ancien joueur de l'OGC Nice.

Podcast Men's Up Life