ASSE : un sérieux dilemme avant le derby face à l'OL

Les faits sont établis. Et les chiffres précis. Ils sont 5 à l'ASSE à être sous la menace d'un troisième carton jaune récolté en dix matches et synonyme, comme vous le savez, de suspension automatique pour la rencontre suivante. Qui ? Comme le précise Poteauxcarrés, le gardien Larsonneur, les défenseurs Cornud et Nzuzi, le milieu de terrain Ekwah et l'attaquant, Cafaro.

Possibilité de rater le derby

Pas trop de danger pour Nzuzi, plus titularisé depuis des semaines par Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts, ni même Cornud, actuellement blessé et qui ne reviendra pas au cours des prochains jours. En revanche, Larsonneur, Ekwah et Cafaro doivent impérativement se méfier. Car la donne est simple : si l'un des trois joueurs écope d'un carton jaune ce samedi contre le RC Lens, il manquera la venue du RC Strasbourg dans le chaudron le 2 novembre. En revanche, si l'un de ces mêmes trois joueurs écope d'un avertissement sur le terrain d'Angers, dans une dizaine de jours, il manquera le tant attendu derby sur le terrain de l'Olympique Lyonnais.

Si Cafaro et Larsonneur peuvent davantage se contenir, au regard de leurs postes, Ekwah, lui, devra bien faire attention au match d'Angers si il n'est pas averti contre les Sang et Or.