ASSE : un seul danger plane sur les Verts à Dijon

Il y a bien longtemps qu’un tel vent d’optimisme n’avait pas soufflé sur l’ASSE. Toutes les planètes semblent en effet enfin alignées pour faire un résultat positif à Dijon ce dimanche (15h). Les Verts peuvent s'enorgueillir ne n’avoir jamais perdu en Bourgogne en L1, s'imposant à sept reprises pour seulement deux matches nuls.

Baldé est en forme olympique

Ce succès aux forceps pourrait être suivi d’effets puisque l’autre bonne nouvelle pour Claude Puel se nomme Ruddy Buquet... qui officiait la dernière fois que l'ASSE a gagné un match en septembre face à l’OM (2-0) et lors de la finale historique de Coupe de la Ligue 2013.

Il convient néanmoins de noircir un peu ce tableau immaculé par la seule présence de Mama Baldé, auteur d'un doublé victorieux le week-end dernier à Nice. De plus, l’international bissao-guinéen a marqué la moitié des buts du DFCO (4 sur 8) et semble pleinement épanoui en pointe.

« Comme je suis un joueur rapide, j’aime bien être devant »

« Même si ça faisait un moment que je n’avais pas joué en 9, je connais très bien ce poste, a affirmé le buteur de 25 ans dans le Bien Public. Aujourd’hui, je me sens bien à Dijon. Quand je suis arrivé ici, mon objectif était de mettre 10 buts sur une saison. Je vais travailler pour y parvenir. Comme je suis un joueur rapide, j’aime bien être devant. Et devant, on a plus de chance de marquer. Les deux buts inscrits à Nice étaient importants pour la confiance que l’équipe avait en moi. »