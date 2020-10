ASSE : un signe (très) encourageant avant le déplacement à Metz ?

Grise mine, en ce moment-même, pour tous les supporters de l'ASSE. Eux qui avaient assisté à un début de saison étonnant, trois victoires en autant de matches; ont même ressenti l'immense bonheur de s'imposer à Marseille, ce qui n'était plus arrivé depuis quarante et un ans. Depuis, en revanche, un nul, à Nantes, et trois revers contre le Stade Rennais, Lens et l'OGC Nice.

Dimanche, les joueurs de Claude Puel vont-ils, enfin, faire un résultat ? Rien ne permet de l'affirmer. Mais comme le rappelle le site de supporters, poteauxcarrés, Claude Puel, depuis qu'il est dans le Forez, ne perd jamais quatre matches consécutifs. "Quatre jours après leur défaite à Reims du 8 décembre dernier, les Stéphanois avaient perdu à Wolfsbourg avant de se faire manger trois jours plus tard par le PSG. Ils avaient su réagir en gagnant à Nîmes en Coupe de France.En février dernier, Sainté avait perdu successivement à Metz, contre l'OM à domicile et à Montpellier avant de se ressaisir en gagnant à Nancy contre Epinal en Coupe de France".

Dernière information, et ce sera peut-être le cas dimanche soir, pour retrouver trace de quatre revers consécutifs de l'ASSE, il faut tout de même remonter au mois de février 2011, l'équipe étant alors entraînée par Christophe Galtier.