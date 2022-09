ASSE : un Stéphanois pointe les carences actuelles des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Coup d'arrêt pour l'ASSE. Les Verts, qui restaient sur 4 matches sans défaite, sont retombés dans leurs travers, samedi, sur le terrain de Guingamp, avec une défaite sur le score de 2-1. Au terme de la rencontre, le milieu de terrain, Victor Lobry, buteur en Bretagne, s'est livré sur les problèmes des Stéphanois à l'heure actuelle.

"On manque d’efficacité en attaque et en défense. Si on n'arrive pas à marquer, un 0-0 à l’extérieur ça se prend. La défense, c’est travail collectif, il faut qu’on arrive à bien bosser là-dessus. Il y a des individualités moins fortes, même si c’est cohérent dans le jeu, on ne prend pas de point aujourd'hui. Avoir le ballon, ça ne veut pas dire ne pas défendre, et ça c’est le travail de toute l'équipe, nous au milieu on doit être plus agressifs."