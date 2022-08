ASSE : un supporter bien connu des Verts ne se remet pas de la déchéance du club

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Lui a connu les heures de gloire. L'Europe, de grands joueurs et un président charismatique, Roger Rocher. On ne le voit plus guère dans le chaudron, mais Bernard Pivot, légendaire présentateur de l'émission Apostrophes, est resté au courant de l'actualité de l'ASSE. La preuve, pas plus tard qu'hier, après l'énième camouflet subi par le club du Forez.

Les joueurs de Laurent Batlles ont en effet été humiliés par Le Havre sur le score de 6-0. Et les voilà bons derniers de L2, dans un club à la dérive avec deux actionnaires portés disparus. Bernard Pivot en a remis une couche sur la gloire passée de l'ASSE.