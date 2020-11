ASSE : un surprenant attaquant des Verts fait déjà plus fort qu’Aubameyang

Les supporters de l’ASSE n’oublieront jamais Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais, passé chez les Verts entre 2011 et 2013, a fait lever les foules stéphanoises grâce à ses fulgurances sur le rectangle vert et ses facéties en dehors du pré.

Depuis, PEA a su rouler sa bosse avec un certain succès au Borussia Dortmund et à Arsenal... mais aussi en sélection gabonaise. À ce titre, l’attaquant des Gunners porte son pays depuis des années mais voit surgir aujourd’hui l’ombre grandissante de Denis Bouanga à ses côtés.

Comme le rappelait à juste titre Sainté Inside vendredi, le milieu offensif de l’ASSE (26 ans) était déjà le joueur le plus décisif avec Aubameyang avec le Gabon depuis son intégration en 2017 avec un total de 5 buts, 5 passes décisives en 19 matches. L’ancien Nîmois, récemment bousculé par Claude Puel pour son rendement chez les Verts, a fait grossir ce quota avec sa réalisation d’entrée contre la Gambie vendredi en éliminatoires de la CAN (2-1). De bon augure pour la suite, en sélection et en club.