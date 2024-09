ASSE : un survivant stéphanois va retrouver le FC Nantes

Les supporters de l'ASSE s'en souviennent. Forcément. C'était encore, à l'époque, synonyme d'espoir avec un match nul arraché dans les derniers instants grâce à un but de Romain Hamouma. Les Verts avaient alors obtenu le droit de disputer le barrage pour rester en Ligue 1, ce qu'ils n'allaient pas réussir à faire en s'inclinant par la suite face à l'AJ Auxerre aux pénaltys.

Nadé le survivant

Dimanche, et pour la première fois depuis deux ans, les joueurs de l'ASSE retrouvent donc la Beaujoire. Et comme le souligne justement le site Poteauxcarrés, le temps à fait son oeuvre à Sainté car dans le groupe actuel il ne reste plus que deux éléments de l'époque !

Yvann Maçon, qui ne jouera pour cause de blessure, et Mickaël Nadé qui, lui, pourrait être aligné ans le onze de départ.