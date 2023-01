ASSE : un tandem avec Antonetti... Razik Nedder dément vertement

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avant le match contre Laval (1-0), ce mardi, L'Equipe révélait que Laurent Batlles jouait sa place sur cette rencontre et que Roland Romeyer songeait à un retour de Frédéric Antonetti pour lui succéder, avec Razik Nedder comme adjoint. Après Antonetti, Nedder a tenu à démentir, sur Twitter.

« Ce n'est pas dans mon habitude de m'exprimer sur les réseaux, mais je mets un point d'honneur à rectifier certains éléments parus ces derniers jours. Voir une nouvelle fois, dans la presse ou ailleurs, mon nom associé à plusieurs entraîneurs susceptibles potentiellement de prendre l'équipe 1, alors qu'il n'en est aucunement question, est aujourd'hui totalement déplacé. Cela est l'inverse de mon état d'esprit, de mon éthique et mon amour pour le club depuis 12 saisons maintenant au service de l'institution. Je suis dans une collaboration très sereine avec Laurent et je tiens à continuer mon travail au sein de la formation en y mettant toutes mes compétences. Que chacun reste concentré sur ses fonctions pour le bien de tous et surtout pour le bien du club. Allez les Verts ».

Dont acte.