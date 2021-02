ASSE : un terrible diagnostic est tombé pour Hamouma !

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Le pire a bel et bien été écarté pour Romain Hamouma (ASSE). Comme déjà évoqué hier, le diagnostic constatée sur sa blessure contractée durant le match de dimanche contre le FC Metz (1-0) n’a fait état d’aucune inquiétude au niveau des ligaments croisés. En revanche, le verdict est tombé et il n’est finalement guère plus rassurant... pour les Verts.

L’Équipe, dans son édition du jour, explique que si les examens cliniques ont permis d'écarter toute rupture des ligaments croisés du genou, ils ont tout de même révélé une lésion au bas de la cuisse droite. « L'absence de l'actuel meilleur buteur des Verts (33 ans, 4 buts) est estimée entre quatre et cinq semaines », peut-on lire dans le quotidien sportif.

Hamouma pourrait manquer cinq matches !

Un vrai coup dur pour Claude Puel, qui comptait sur Hamouma pour former un duo de choc avec la recrue hivernale Anthony Modeste. Le natif de Lure, en fin de contrat en juin, devrait en effet rater les matches à Sochaux, à Rennes cette semaine puisque contre le Stade de Reims, à Lorient et enfin contre Lens. Dans la course au maintien, cela pourrait commencer à faire beaucoup pour l’ASSE.