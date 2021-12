ASSE : un titulaire de plus parti pour jouer la CAN ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Sauf surprise ou blessure, Harold Moukoudi (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée), Yvan Neyou (Cameroun), Denis Bouanga (Gabon) et Wahbi Khazri (Tunisie) devraient disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2022, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février prochain.

L’AS Saint-Etienne, qui se déplace ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims, ne pourra donc pas disposer de ces joueurs là au début de l’année prochaine. Mais un autre Vert pourrait les rejoindre. Il s'agit de Mahdi Camara, qui fait partie des 39 présélectionnés par le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, pour la CAN 2022.

