ASSE : un titulaire international s'est mis une pile avant le RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pascal Dupraz a lancé une mission commando et a donc besoin de soldats pour sauver l’ASSE d’une relégation qui lui tend les bras en fin de sasion. Pour ce faire, seuls les joueurs les plus solides et aguerris pourront entrer dans les plans du nouvel entraîneur des Verts.

Miguel Trauco compte bien avoir son mot à dire. Malgré une première partie de saison sur courant alternatif, eu égard à ses allers-retours incessants en Amérique du Sud, l’international péruvien attaque cette nouvelle année frais et prêt au combat. Soit tout ce que son coach a envie d’entendre avant la réception du RC Lens samedi (17h).

« Je pense qu'il était important de pouvoir sortir de tout ça et de recharger les batteries, a-t-il expliqué sur ASSE TV. On se doit d'être très impliqués et d'essayer de prendre le maximum de points pour pouvoir sortir de cette mauvaise passe. J'étais avec ma famille, j'ai profité avec eux. Ils m'avaient beaucoup manqué et je pense que maintenant, j'ai bien récupéré. »

L'international péruvien a profité des fêtes pour bien récupérer #ASSE https://t.co/oL2chJ4zsi — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 10, 2022