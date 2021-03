ASSE : un urgent problème arrive sur le bureau des dirigeants stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Ce devrait être une fête. Et ça le sera peut-être. Yvan Neyou et Harold Moukoudi ont en effet été retenus par le sélectionneur national du Cameroun, Antonio Conceiçao, afin de disputer deux matches qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique. Matches attendus face au Rwanda et au Cap-vert les 26 et 30 mars prochain.

Souci, et non des moindres, si les deux joueurs de l'ASSE sont autorisés par leurs dirigeants à honorer leur sélection, ils ne pourront, ensuite, disputer un match décisif pour le maintien sur le terrain de Nîmes. Ce sera le 4 avril, à 17 heures 05, mais la règle sanitaire actuelle impose une durée de sept jours à l'isolement. Et donc pas sur les terrains.

A suivre...