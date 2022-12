ASSE : un Vert de légende donne son pronostic pour France - Maroc

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ce soir, face au Maroc, l'équipe de France a la possibilité d'enchaîner deux finales de Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Elle ferait ainsi un nouveau pas vers une troisième étoile, celle qui lui permettrait de rejoindre l'Italie (1934-38) et le Brésil (1958-62), seules autres nations ayant bissé. Mais avant cela, il faudra donc prendre le meilleur sur les Lions de l'Atlas. Ce qui, selon Christian Lopez, est largement à sa portée. Dans un entretien au site officiel de l'ASSE, l'ancien défenseur central des Verts (1969-82) a donné les clefs de ce match très attendu.

"Je souhaite bien évidemment et je le crois fermement que les Bleus vont franchir cet ultime obstacle sur la route de la finale. Les Marocains m'ont bluffé par leur rigueur tactique, la qualité de leur organisation en bloc bas. On les savait talentueux. Ils ont désormais passé un cap en termes de discipline, de déplacements, de compensations. Ceci étant, Aguerd et Saïss pourraient être forfait. Si tel est le cas, le Maroc perdrait gros. Et puis, ils ont beaucoup donné. Ne s'économisant pas, ils ont fini sur les rotules face au Portugal (1-0). Ils peuvent le payer physiquement. La France, savant cocktail d'expérience et de jeunesse et possédant en Kylian Mbappé ce fameux facteur X capable à tout moment de vous faire gagner un match, va passer et, dans la foulée, se succéder à elle-même."